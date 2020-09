Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Raser am Kannsee Neuwied

Neuwied (ots)

Am Donnerstag, 17.09.2020, kam es gegen 18:15 Uhr auf einem Fußweg in unmittelbarer Nähe zum Kannsee im Bereich Neuwied Block zu einer Bedrohungslage zum Nachteil zweier Fußgängerinnen. Der Fahrer eines Fahrzeugs führte dieses mit hoher Geschwindigkeit über die dortigen Feld- und Fußwege und fuhr letztlich in Richtung der Engerser Landstraße Block davon. Zeugen, die Angaben zur beschriebenen Situation, zum verantwortlichen Fahrer oder zur Beschreibung des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02631 8780 bei der Polizei in Neuwied zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell