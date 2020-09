Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in den Rewe-Markt

Scheuerfeld (ots)

Am Mittwoch, den 16.09.2020 sind zwei bislang nicht bekannte Täter in den Rewe-Markt in der Kirchstraße in Scheuerfeld eingebrochen. Die Täter hebelten um 02:35 Uhr die Schiebetüre im Eingangsbereich auf und gingen gezielt die Zigarettenausgabe im Kassenbereich an. Sie packten dort zahlreiche Zigarettenpackungen in einen sog. BigPack (ähnlich einem Gartenabfallsack)und flüchteten sodann von der Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Die gesamte Tat hat insgesamt nur 3 Minuten gedauert.

Die Täter werden folgendermaßen beschrieben:

Täter 1:

- männlich - schwarze Sturmhaube - helle Hose (Jeans) - hellblauer Kapuzenpullover - dunkle Handschuhe

Täter 2:

- männlich - schwarze Sturmhaube - helle Hose (Jeans) - dunkelblauer Kapuzenpullover - Handschuhe

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

