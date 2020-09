Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf- Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Herdorf (ots)

Am 16.09.2020, gegen 17:00 Uhr befuhr ein 70-jähriger Fahrer mit seinem Leichtkraftrad die Schneiderstraße im innerstädtischen Bereich von Herdorf. An der Einmündung "Zur Stahlert" missachtete ein 50-jähriger Pkw-Fahrer die Vorfahrtberechtigung des Kradfahrers. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr kam es zur Kollision mit dem Zweiradfahrer, der stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Sachschäden an beiden Fahrzeugen von insgesamt ca.3500 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell