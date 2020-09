Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Altenkirchen (ots)

In der Nacht von Montag, 14.09.2020, 18:30h auf Dienstag, 15.09.2020, 07:45 Uhr wurde ein Transporter beschädigt, welcher in der Kumpstraße auf dem frei zugänglichen Parkplatz eines Firmengeländes geparkt war. An dem Fahrzeug konnten blaue Lackanhaftungen gesichert werden. Hinweise werden von der Polizei Altenkirchen entgegengenommen.

