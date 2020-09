Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Diebstahl eines Rollers

57537 Wissen, Im Kreuztal 97 (ots)

Am Mo., 14.09.2020, gegen 08:45 Uhr, erhielt die Polizeiwache Wissen Kenntnis über einen Roller, der mit laufendem Motor vor dem Schützenhaus in der Stadionstraße abgestellt wurde. Der Kleinkraftrad-Roller, Hersteller: Aprilia, Farbe: silber, wurde wie beschrieben vorgefunden und wies Manipulationen im Bereich des Zündschlosses auf und wurde offensichtlich kurzgeschlossen. Ermittlungen bei der 17-jährigen Halterin des Rollers ergaben, das diese das Fahrzeug am Vortag, So., den 13.09.2020, gegen 20:00 Uhr, in Wissen, Im Kreuztal 97, vor der dortigen Pizzeria, abgestellt hatte. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Rollerdiebstahl verdächtige Beobachtungen vor der Pizzeria oder am Schützenhaus gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



