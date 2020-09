Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf- Verkehrsunfall vor der Polizeidienststelle

Betzdorf (ots)

Kurze Wege zur Unfallaufnahme hatten die Beamten der PI Betzdorf am 16.09.2020, gegen 16:20 Uhr. Vor der Polizeidienststelle befuhren eine 53-jährige und ein 58-jähriger Pkw-Fahrer in dieser Reihenfolge die Friedrichstraße. Um einem rückwärtsfahrendem Fahrzeug das Ausparken zu ermöglichen, hält die Fahrzeugführerin ihren Pkw an. Der nachfolgende 58-jährige Fahrer fährt infolge unachtsamer Fahrweise und mangelndem Sicherheitsabstand auf das haltende Fahrzeug auf. Beide Fahrzeuge waren durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von ca. 3000EUR.

