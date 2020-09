Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Dreister Diebstahl von zwei Kinderfahrrädern während des Verkehrsunterrichts Manche Sachverhalte machen auch Polizisten sprachlos

Neuwied (ots)

Am 17.09.2020 kam es in der Zeit von 08:45 Uhr bis 13:00 Uhr zu einem Diebstahl von zwei Kinderfahrrädern auf dem Schulhof der Grundschule "Heddesdorfer Berg". Eine Klasse führte Verkehrsunterricht durch, die Kinder fuhren mit ihren Fahrrädern über einen Verkehrsparcour, um das richtige Verhalten im Straßenverkehr zu trainieren. Zwei der Kinder bekamen extra für diesen Unterricht neue Fahrräder von ihren Eltern geschenkt. Während sich die Kinder im Klassenzimmer befanden, schlossen sie die insgesamt 12 Fahrräder auf dem Schulhof mit ihren Schlössern am Fahrradständer an. Die erstgenannten Kinder verfügten noch nicht über ein Schloss und stellten ihre Räder daher nicht abgeschlossen am Fahrradständer ab. Dreiste Diebe stahlen diese beiden Fahrräder. Es handelt sich um ein orange- schwarzes und ein rotes Mountainbike. Hinweise zum Verbleib der Räder bzw auf die Täter nimmt die Polizei Neuwied gerne entgegen.

