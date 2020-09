Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mutmaßlicher Einbrecher nach drei Taten in Hofgeismar festgenommen: 35-Jähriger soll Haftrichter vorgeführt werden

Kassel

Hofgeismar: Beamten der Polizeistation Hofgeismar gelang am gestrigen Donnerstagabend die Festnahme eines mutmaßlichen Einbrechers, der gestern in zwei Häuser eingestiegen war. Eine dritte Tat aus den Vortagen geht offenbar ebenfalls auf das Konto des Festgenommenen. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo übernommen. Da der hinreichend bei der Polizei bekannte 35 Jahre alte Tatverdächtige aus Rüsselsheim derzeit keinen festen Wohnsitz hat, soll er wegen Fluchtgefahr einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die beiden Taten am gestrigen Donnerstag hatten sich in zwei Nachbarhäusern in der Kurt-Schumacher-Straße in Hofgeismar abgespielt. Der zunächst unbekannte Täter war am frühen Nachmittag zuerst über den Keller in ein Einfamilienhaus eingestiegen und hatte dort ein Autoradio sowie einige Playstationspiele erbeutet. Kurz darauf, gegen 14 Uhr, war höchstwahrscheinlich derselbe Unbekannte über eine Terrassentür in das gegenüberliegende Haus eingestiegen. Dort erbeutete der Täter eine Kamera und Schmuck. Allerdings wurde er bei seiner Flucht aus dem Haus von mehreren Zeugen beobachtet, weshalb die zum Tatort gerufenen Beamten der Polizeistation Hofgeismar bereits erste Ansätze zur Ermittlung des Täters bekamen. Wie sich später herausstellte, hatte der Einbrecher in einem der Häuser sogar einen Rucksack zurückgelassen, indem die Polizisten letztlich eindeutige Hinweise auf die Identität des Täters fanden. Die gezielte Fahndung nach dem nunmehr dringend tatverdächtigen 35-Jährigen führte am späten Abend schließlich zu seiner Festnahme in Hofgeismar. Er befindet sich aktuell im Polizeigewahrsam. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der Festgenommene noch für einen weiteren Einbruch in Hofgeismar verdächtig, der am Dienstag, dem 01.09., entdeckt wurde. In Abwesenheit der Bewohner eines Hauses in der Straße Leimenkaute war ein Unbekannter über die Terrassentür in das Einfamilienhaus eingebrochen und hatte Bargeld sowie Gartengeräte geklaut.

Der 35-Jährige muss sich nun wegen der dieser drei Taten verantworten. Zudem wird gegen ihn wegen Drogenbesitzes ermittelt, da in seinem Rucksack eine kleinere Menge Heroin gefunden wurde. Ein Haftrichter soll nun über die Untersuchungshaft entscheiden.

