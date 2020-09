Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autoaufbrecher erbeutet Handtasche und wirft Teil der Beute an Haltestelle weg: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Den Aufbruch ihres Autos, der in der vergangenen Nacht im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe geparkt war, musste eine 33-jährige Opelbesitzerin am heutigen Mittwochmorgen feststellen. Ein bislang unbekannter Täter hatte die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und die Handtasche der Frau gestohlen. Ein Teil des Tascheninhalts wurde später von einer Passantin wenige hundert Meter vom Tatort entfernt an einer Haltestelle aufgefunden. Die Kasseler Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Autoaufbruch gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Wie die 33-Jährige aus Kassel bei ihrer Anzeigenerstattung gegenüber den aufnehmenden Polizisten des Reviers Süd-West angab, hatte sie den weißen Opel am gestrigen Dienstagabend gegen 20:30 Uhr in der Löwenburgstraße, nahe der Lindenstraße, am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie am heutigen Mittwochmorgen gegen 06:30 Uhr zu ihrem Kleinwagen zurückkehrte, entdeckte sie den Aufbruch und den Diebstahl ihrer im Fahrzeug abgelegten Handtasche. Den entstandenen Sachschaden beziffern die Polizeibeamten auf rund 400 Euro. Im Bereich der Haltestelle "Brabanter Straße" hatte der unbekannte Täter auf seiner Flucht einen Teil der Beute weggeworfen, denn dort fand die Passantin am heutigen Morgen einen Kalender und weitere Gegenstände, die sich in der Handtasche befunden hatten.

Zeugen, die Hinweise zu dem Autoaufbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

