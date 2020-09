Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Bad Dürkheim (ots)

Am 09.09.2020 gegen 21:00 Uhr verursachte ein 58-jähriger Fahrzeugführer, in der Dresdner Straße in Bad Dürkheim, unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall. Der 58-Jährige parkte seinen BMW rückwärts aus einer Parkbucht aus und touchierte den gegenüberliegend, am rechten Straßenrand stehenden VW Golf. Der 31-jährige Golffahrer saß währenddessen im geparkten Fahrzeug. Der 58-Jähirge stieg aus seinem Fahrzeug aus, bestritt einen Zusammenstoß und fuhr die Dresdener Straße in Richtung Kanalstraße davon. Als der BMW-Fahrer wenig später wieder zurückkam, stellte er sein Fahrzeug in einer dort befindlichen Garage ab und begab sich in seine Wohnung. Nach Eintreffen der Streifenwagenbesatzung begab sich der Unfallverursacher wieder zur Unfallstelle. Während der Inaugenscheinnahme des BMWs, konnte neben der Feststellung der korrespondierenden Unfallspuren, starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkohltest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Der 58-Jährige gab an, diesen Wert nicht nachvollziehen zu können, da er am Nachmittag lediglich ein Bier zum Essen getrunken hätte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Ermittlungen wegen dem Verursachen eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinwirkung und Verkehrsunfallflucht wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell