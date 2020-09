Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autos beschädigt und geflüchtet

Haßloch/Holidaypark (ots)

Unschön überrascht wurden am Mittwochabend (9. Sept. 2020, 18 Uhr) zwei Autobesitzer aus Baden Württemberg nach dem Verlassen des Holidayparks. In der Parkreihe "Bounty Tower" parkten sie gegen Mittag ein Mercedes SUV und einen Toyota Corolla nebeneinander. An beiden Autos hinterließ ein unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ausparken Streifschäden und flüchtete. Die Polizei Haßloch schätzt den Schaden auf 4.000 EUR. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Haßloch unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Markus Sicius



Telefon: 06324-933-0 / -160

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de



