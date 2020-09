Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Widerstand geleistet - Einweisung in psychiatrische Klinik

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittwochmorgen, den 09.09.2020, gegen 07:00 Uhr, teilt ein Mitarbeiter der Stadtentsorgung mit, dass eine männliche Person Müllsäcke auf dem Neustadter Marktplatz umherwerfen würde und sich vor das Müllfahrzeug gelegt habe. Vor Ort zeigte die Person auf polizeiliche Ansprache starke Stimmungsschwankungen und wurde zunehmend aggressiver. Er schrie grundlos entgegen der Polizeibeamten und schlug wild um sich. Gegen eine darauffolgend durchgeführte Fesselung sperrte sich der 60-Jährige, konnte aber letztlich fixiert und zur medizinischen Begutachtung in einen Rettungswagen verbracht werden. Auf Grund des psychischen Zustandes wurde der Obdachlose in eine umliegende psychiatrische Klinik eingewiesen. Bei dem Einsatz kamen weder Polizeibeamte, noch der Betroffene selbst zu Schaden. Der 60-Jährige muss sich jetzt wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Sebastian Mohra, Polizeioberkommissar

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell