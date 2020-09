Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Am 08.09.2020 gegen 12:00 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem VW Golf die B37 in Bad Dürkheim. An der Kreuzung Richtung Ungstein reihte er sich auf der rechten Fahrbahn ein um nach rechts abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt war die Lichtzeichenanlage auf Grün gestellt. Wenige Meter vor der Ampel scherte dann plötzlich von links ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf die rechte Spur ein und bremste abrupt und ohne ersichtlichen Grund stark ab. Der 20-jähirge hatte keine Chance zu reagieren und fuhr auf dem PKW auf. Beide Unfallbeteiligten fuhren daraufhin auf einen Feldweg. Dort stellte der ca. 75-jährige männliche Fahrer keinen Schaden an seinem Fahrzeug fest und fuhr ohne Angaben zu seiner Person weiter. Weitere Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Fahrzeug gibt es bislang nicht. Am Golf entstand ein Sachschaden von 800 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

