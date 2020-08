POL-F: 200814 - 0818 Frankfurt: Sicherer Schulweg - Die Frankfurter Polizei im Einsatz für mehr Sicherheit zum Schulbeginn

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

(wie) Am Montag (17.08.2020) beginnt das neue Schuljahr 2020/2021. Wie in jedem Jahr werden sich nach den Sommerferien viele Kinder erstmalig auf den Weg zur Schule machen. Sei es zu Fuß, mit dem Rad, den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem "Eltern-Taxi". Die Frankfurter Polizei möchte daher auf das Thema "Sicherer Schulweg" und "Eltern-Taxi" aufmerksam machen.

Um die Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr zu gewährleisten, werden in der kommenden Woche durch die Frankfurter Polizei Geschwindigkeitsmessungen deutlich verstärkt und gezielte Kontrollen von "Eltern-Taxis", präventive Gespräche und die Überwachung von Halteverboten vor allem im Bereich von Schulen und wichtigen Schulwegabschnitten durchgeführt.

Für über 7.500 Kinder in Frankfurt findet am Dienstag die Einschulung statt. Das bedeutet für Verkehrsteilnehmer besonderes Augenmerk und Vorsicht, denn Kinder nehmen Entfernungen anders wahr, sie verorten Geräusche woanders und schätzen Geschwindigkeiten anders ein, als es Erwachsene tun. Daraus können Gefahren entstehen. Daher greift die Grundregel aus dem Straßenverkehr - Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht - bei Kindern umso mehr.

Auch wenn die Gesamtzahl der Unfälle in Frankfurt rückläufig ist (-0,69 %, Verkehrsbericht 2019), ist leider ein Anstieg der Unfälle mit Beteiligung von Kindern (+7,18 %, Verkehrsbericht 2019) zu verzeichnen. Daher legt die Frankfurter Polizei zum Schulbeginn ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheit der Kinder im Straßenverkehr.

Helfen Sie mit und fahren Sie vorsichtig! Die Sicherheit der Kleinsten in unserer Gesellschaft liegt auch in Ihrer Hand.

Tipps, wie Ihr Kind sicher zu Schule kommt, finden Sie auf unserer Internetseite unter: https://k.polizei.hessen.de/1914108150

