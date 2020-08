Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200814 - 0817 Bundesautobahn 5: Schwerer Alleinunfall

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Donnerstagnachmittag, den 13.08.2020, ereignete sich auf der Bundesautobahn 5 am Autobahnkreuz Frankfurt ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann mit seinem Leichtkraftrad stürzte und schwer verletzt wurde.

Ein 69 Jahre alter Mann war gegen 10:45 Uhr mit einem Leichtkraftrad der Marke Yamaha auf der BAB 5 in nördliche Richtung unterwegs. Am Autobahnkreuz Frankfurt fuhr dieser auf die parallel verlaufende Fahrbahn der Verbindung zur BAB 3 in Richtung Köln auf. In diesem Bereich des Autobahnkreuzes geriet der 69-Jährige ins Schleudern und verlor die Kontrolle über sein zweirädriges Kraftfahrzeug. Bei dem folgenden Sturz verletzte er sich schwer.

Ein Rettungshubschrauber und ein Rettungswagen waren schnell an der Unfallstelle, sodass die medizinische Erstversorgung des Mannes erfolgen konnte. Aufgrund der schweren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Die Verbindung zur BAB 3 war während der Maßnahmen an der Unfallstelle vollgesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und der genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell