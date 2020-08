Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200814 - 0816 Frankfurt-Bornheim: Versuchter gefährlicher Körperverletzung - Zeugenaufruf!

Frankfurt (ots)

(wie) Am 13.08.2020 gegen 18:00 Uhr bedrohte ein alkoholisierter 46-Jähriger Mann auf der Berger Straße mindestens zwei unbekannte Passanten mit einer vollen Wodkaflasche. Mit dieser versuchte der 46-Jährige sogar ein 5-jähriges Kind zu schlagen. Die Polizei sucht nun nach weiteren Geschädigten und Zeugen des Vorfalls.

Ein alkoholisierter Mann pöbelte auf der Berger Straße wahllos Passanten an, bis er auf eine Familie mit zwei Kindern (5 und 12 Jahre) in der Nähe aufmerksam wurde. Der 46-Jährige ergriff den 5-Jährigen am Kragen und holte mit der Wodkaflasche zum Schlag gegen den Kopf des Kleinkindes aus. Durch das beherzte Eingreifen des 12-jährigen Bruders, der den 46-Jährigen anschrie, konnte Schlimmeres verhindert werden und der alkoholisierte Mann ließ von dem Jungen ab. Er konnte noch vor Ort von einer hinzugerufenen Polizeistreife festgenommen werden.

Der 46-Jährige wurde nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen in eine Psychiatrie eingewiesen. Die Ermittlungen wegen des Versuchs der gefährlichen Körperverletzung dauern an.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang die weiteren Passanten, die mutmaßlich von dem Täter bedroht wurden, aber auch Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese richten Sie bitte an das 6. Polizeirevier unter der Rufnummer 069/755-10600 oder jede andere Dienststelle.

