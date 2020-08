Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200813 - 0815 Frankfurt-Fechenheim: Kleine Waschbären gerettet

Frankfurt (ots)

(ne)Zwei kleine und ziemlich abgemagerte Waschbären beschäftigten gestern Nachmittag den Schutzmann vor Ort in Fechenheim. Mit Hilfe eines örtlichen Tierliebhabers konnten die kleinen Bären gerettet werden.

Der besorgte Anruf einer Spaziergängerin ereilte den Polizeipostenleiter am frühen Nachmittag. Im Gehölz des Fechenheimer Leinpfades hatte die aufmerksame Frau zunächst wimmernde Laute wahrgenommen und schließlich ein im Geäst eingeklemmtes Waschbär-Baby entdeckt. Schnell eilte der alarmierte SvO in den Wald, um sich ein genaues Bild zu machen. Und tatsächlich: Ein kleiner Waschbär in hilfloser Lage kauerte zwischen den Ästen und machte herzerweichende Töne. Ein zweites Jungtier, offenbar sein Geschwisterchen, saß auch in dem Baum. Die Rettung war schnell organisiert. Ein Bekannter aus Fechenheim war sofort zur Stelle und konnte mit Hilfe einer großen Leiter und geübten Griff die kleinen Waschbären aus ihrer misslichen Lage befreien.

Die sichtlich unterernährten und offenbar verwaisten Tiere kamen in fachkundige Hände nach Gelnhausen.

