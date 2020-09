Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Schussgeräusche gemeldet

Bad Dürkheim (ots)

Am 08.09.2020 gegen 17:00 Uhr wurden durch Anwohner in der Otto-Dill-Straße in Bad Dürkheim vermutliche Schussgeräusche aus einer Wohnung gemeldet. In der Wohnung konnte eine 31-Jährige und ihr 30-Jähriger Lebensgefährte angetroffen werden. Der 30-Jährige gab gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten an, dass er aus Freude über eine mögliche Schwangerschaft seiner Freundin mit seiner Schreckschusswaffe Schüsse in die Luft abgeben habe. Aufgrund des Alkoholisierungsgrades wurde die Schreckschusswaffe und die Munition sichergestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde abgelehnt. Zu einer Gefährdung von Anwohnern oder Passanten war es zu keinem Zeitpunkt kommen. Das Ordnungsamt und die Waffenbehörde wurden informiert und werden Maßnahmen in eigener Zuständigkeit prüfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell