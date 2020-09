Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vorfahrt missachtet, 20.000 Euro Schaden

Haßloch (ots)

Eine leichtverletzte Person, ein nicht mehr fahrbereites Auto und ca. 20.000,- EUR Schaden ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstag (8. Sept. 2020) gegen 16:30 Uhr in Haßloch. Von der Moltkestraße nach links in die Westrandstraße abbiegen, wollte eine 64-jährige Autofahrerin, als sie sich etwas zu weit nach vorne tastete. Der Fahrer eines BMW, der aus Richtung Badepark kam, konnte gerade noch nach ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und kollidierte mit einer Verkehrsinsel. Der BMW-Fahrer erlitt Prellungen, sein Auto wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Gegen die Unfallverursacherin hat die Polizei Haßloch ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Beim BMW-Fahrer wird geprüft, ob er zu schnell gewesen sein könnte.

Rückfragen bitte an:

