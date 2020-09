Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Streitende Jugendliche im Park an der Wallgasse

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Dienstag, den 08.09.2020, gegen 18:00 Uhr, wird hiesige Polizei durch mehrere Passanten über eine größere Ansammlung von Jugendlichen, die untereinander streiten würden, in dem Park an der Wallgasse gemeldet. Vor Ort konnten ca. 30 Personen angetroffen und deren Identität festgestellt werden. Im Rahmen der Personenkontrollen der überwiegend aus Neustadt kommenden Personen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass wohl Sticheleien und Provokationen ursächlich für die Ansammlung gewesen sind. Die Jugendlichen erhielten Platzverweise und wurden aufgefordert die Örtlichkeit zu verlassen. Zu Straftaten ist es nach derzeitigem Stand nicht gekommen.

