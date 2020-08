Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Fahrt unter Drogen

Am Sonntagnachmittag (02.08.2020) kontrollierte die Funkstreife in Wildemann einen Pkw. Bei der Überprüfung des 21-jährigen Fahrers bemerkten die Polizeibeamten Auffälligkeiten, die auf einen Drogeneinfluß hindeuteten. Ein Urintest verlief dann auch positiv auf Cannabisprodukte. Es folgten eine Blutprobenentnahme, Untersagung der Weiterfahrt und Einleitung eines Straf- und Ordnungswidrikeitenverfahrens.

Unfallflucht

In der Zeit von Freitag, d. 31.07.2020, 19.00 Uhr bis Montag, d. 03.08.2020, 10.40 Uhr, war in Clausthal in der Straße Am Ottilaeschacht, nahe Einmündung Berliner Straße, ein Lkw über das Wochenende abgestellt. Als der Fahrer den Lkw heute wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er fest, dass das Führerhaus an der Fahrerseite zerschrammt und aufgeschlitzt worden ist. Den Spuren zu Folge ist ein größeres Fahrzeug zu dicht an dem Lkw vorbeigefahren und hat vermutlich mit einem Anbauteil oder ähnlichem den Schaden verursacht. Da der Verursacher sich nicht gemeldet hat, werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Clausthal, Tel.: 05323 94110-0, zu melden. /Krz.

