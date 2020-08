Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 03.08.2020

Goslar (ots)

Diebstahl - Schaden ca. 50,- Euro

38729 Lutter, Schlagbaumweg, Nacht auf den 02.08.2020 Ein unbekannter Täter entwendete von einem Privatgrundstück eine Kabeltrommel. Hinweise unter Tel. 9440.

Gegenseitige Beleidigung

38723 Seesen, Bismarckstr., 02.08.2020, 12.00 Uhr. In einem Hausflur kam es zwischen einer 65-jährigen und einer 43- jährigen Hausbewohnerin zu einem Streitgespräche. Beide Personen behaupteten von der anderen Person mit Schimpfworten belegt worden zu sein.

Verkehrsunfall mit ca. 9000,- Euro Sachschaden, eine Person leicht verletzt.

38723 Seesen, Jacobsonstr./Marktstr., 02.08.2020, gegen 16.00 Uhr. Ein 20-jähriger Pkw Fahrer aus Seesen befuhr von der Poststr. kommend die Jacobsonstr. und wollte nach links in die Marktstr. abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 60-jährigen Krad Fahrerin aus Seesen, die die Jacobsonstr. in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr. An beiden Pkw entstand Sachschaden, die Zweiradfahrerin wurde leicht verletzt.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell