Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfallflucht in Braunlage

Goslar (ots)

Braunlage: In der Zeit von Dienstag, 28.07.2020 bis Mittwoch, 29.07.2020 kam es in der Robert-Roloff-Straße in Braunlage zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. In diesem Fall wurde ein ordnungsgemäß parkendes Fahrzeug, ein dunkelroter Nissan Juke aus Kiel, beschädigt. Vermutlich schlug eine Pkw-Tür gegen die Beifahrertür des Juke, welcher sich auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses befand. Der Schaden am Lack wird auf 150EUR geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. (bm)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Braunlage

Telefon: 05520-9326-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell