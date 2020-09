Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Jugendliche beschädigen Mülleimer

Bad Dürkheim (ots)

Am 08.09.2020 gegen 23:00 Uhr konnten mehrere Jugendliche durch einen Zeugen beobachtet werden, als sie im Kurpark in Bad Dürkheim Mülleimer abtreten und randalieren würden. Vor Ort konnten durch die eingesetzten Streifenbesatzungen vier abgetretene Mülleimer festgestellt werden. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Es entstand ein Sachschaden von 400 Euro. Das Jugendsachgebiet der Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

