Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Fahrzeug zerkratzt

Bad Dürkheim (ots)

Am 08.09.2020 gegen 10:00 Uhr hatte ein 43-Jähriger seinen Mini Cooper in Freinsheim in der Göthestraße ordnungsgemäß auf der Straße abgestellt. Als er gegen 15:00 Uhr zurück zu seinem Fahrzeug kam, konnte er feststellen, dass bislang unbekannte Täter die linke Fahrzeugseite und die Motorhaube vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt hatten. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

