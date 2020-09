Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - bei Anruf von Callcenter-Betrügern vorbildlich reagiert

Bad Dürkheim (ots)

Am 07.09.2020 gegen 15:00 Uhr wurde eine 84-Jährige beinahe Opfer eines Betrugsversuches. Eine bislang unbekannte weibliche Person hätte sich am Telefon als Versicherungsvertreterin eines Versicherungsunternehmens ausgegeben. Sie gab gegenüber der älteren Dame an, dass die Bundesregierung keine Invalidenversicherungen mehr machen würde und sie diese jetzt bei ihr abschließen könnte. Bereits eine Woche zuvor war die 84-Jährige von einer angeblichen Mitarbeiterin eines Gewinnspielunternehmens angerufen worden. Sie hatte daraufhin eine Strafanzeige bei der Kriminalpolizei in Bad Dürkheim erstattet. Im Rahmen der Anzeigenerstattung wurde sie über Verhaltensweisen bei Anrufen im Rahmen von sogenannten Call-Center-Betrügern beraten. Aufgrund dieser Vorbereitung konnte sie nun die angebliche Versicherungsvertreterin gekonnt "abwimmeln". Auch in diesem Fall hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Sind auch sie Opfer eines solchen Call-Center-Betruges geworden, können sie sich jederzeit an die Polizei wenden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell