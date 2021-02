Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Gartenhausaufbrüche

Karlsruhe (ots)

Mehrere Gartenhäuser beim Kleingartenverein Fasanengarten wurden am Wochenende aufgebrochen. Bislang meldeten sich sieben Geschädigte bei der Polizei. An den Gartenhäusern wurde erheblicher Sachschaden an den Einrichtungen verursacht. Die Polizei sucht nun Personen, die am Wochenende im Bereich der Kleingartenanlage verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach, Telefon 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

