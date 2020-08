Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drei Einbrüche in Firmenräume in Rheindahlen

Mönchengladbach (ots)

Gleich drei Einbrüche in Firmenräume von drei verschiedenen Unternehmen haben unbekannte Täter am Dienstag, 25. August, zwischen 22.30 und 23.45 Uhr in einem Gebäudekomplex in Rheindahlen an der Broicher Straße begangen.

Die Täter hebelten Fenster auf, stiegen in die Räume ein und durchsuchten diese. In zwei Fällen war Bargeld die Beute, in einem Fall nur ein bereits geöffnetes Zigarettenpäckchen.

Verdächtige Beobachtungen sollten der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 gemeldet werden. (ds)

