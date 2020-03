Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (427) Widerstand nach Platzverweis

Nürnberg (ots)

Am Freitagnachmittag (27.03.2020) wurde einem 37-jährigen Mann am Nürnberger Hauptbahnhof ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er nicht nach und leistete Widerstand.

Gegen 13:15 Uhr erteilten Beamten der PI Nürnberg-Mitte einem 37-Jährigen am Bahnhofspatz einen Platzverweis, da er gegen die Alkoholverbotsverordnung (Konsum von Alkohol im Bereich des Bahnhofes) sowie gegen das Infektionsschutzgesetz (vorläufige Ausgangsbeschränkung) verstoßen hatte.

Der Mann weigerte sich, dem Platzverweis nachzukommen und wurde daher in Gewahrsam genommen. Er wehrte sich gegen das Verbringen in das Streifenfahrzeug und zeigte sich verbal aggressiv. In der Dienststelle versuchte er die Beamten zu schlagen.

Die Polizisten blieben unverletzt.

Den Beschuldigten erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

