Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (426) Mann leistet massiven Widerstand - Beamter schwer verletzt

Fürth (ots)

Am Freitagmorgen (27.03.2020) rastete ein Mann in der Fürther Nordstadt aus und drohte mehreren Personen Schläge an. Gegenüber den Beamten leistete er Widerstand und verletzte einen Beamten schwer.

Gegen 09:00 Uhr wurde durch einen Zeugen ein aggressiver Mann mitgeteilt, der damit drohte, andere Personen zu schlagen. Die Person konnte durch die Polizei vor seiner Wohnadresse im Laubenweg angetroffen werden.

Der 29-Jährige verhielt sich von Anfang an verbal aggressiv und unkooperativ. Die Angabe seiner Personalien verweigerte er. Als er daraufhin nach Ausweispapieren durchsucht werden sollte, wehrte er sich, indem er nach den Beamten trat. Ein Beamter wurde im Unterleib getroffen.

Der Beschuldigte wurde mittels unmittelbaren Zwangs zu Boden gebracht und gefesselt. Dies konnte nur durch erheblichen Kraftaufwand und Hinzuziehung weiterer Beamter erfolgen.

Durch die Widerstandshandlungen zog sich ein Beamter eine schwere Schulterverletzung zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Er ist dienstunfähig. Drei weitere Polizisten trugen u.a. Schürfwunden davon, konnten ihren Dienst jedoch weiter fortsetzen.

Der Beschuldigte wurde bei der Festnahme leicht verletzt, eine ärztliche Versorgung musste nicht erfolgten. Ein Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von über einem Promille. Er wurde auf Grund seiner psychischen Auffälligkeit in einer Fachklinik untergebracht.

Durch die Polizeiinspektion Fürth wurde ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen Körperverletzung, Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

