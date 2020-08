Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 16-jähriger Radfahrer leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen zur Klärung der Unfallsituation

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Kreuzungsbereich der Zoppenbroicher Straße mit der Straße "Bahner" ist ein 16-jähriger Radfahrer leicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen, um teilweise Widersprüche zu erhellen.

Nach momentanem Kenntnisstand war der Radfahrer am Dienstag gegen 14.45 Uhr auf dem rechten Fahrradweg an der Straße "Bahner" unterwegs und wollte die Kreuzung in Fahrtrichtung Rheydt überqueren. Derweil befuhr eine 65-jährige Autofahrerin die Zoppenbroicher Straße aus Richtung der Liedberger Straße in Richtung Düsseldorfer Straße. Beim Überqueren der Kreuzung touchierte sie mit dem Pkw den Hinterreifen des 16-Jährigen. Er kam zu Fall und verletzte sich leicht.

Aufgrund derzeit unklarer Sachlage bezüglich der Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt sucht die Polizei namentlich noch nicht erfasste Zeugen zur Unfallrekonstruktion. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 02161-290. (cw)

