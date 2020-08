Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wasserwerker-Masche bleibt ohne Erfolg: 90-Jährige lässt potenzielle Trickdiebe nicht in die Wohnung

Mönchengladbach (ots)

Eine 90-jährige Frau hat am Montag, 24. August, in Rheydt an der Hauptstraße erfolgreich potenzielle Trickdiebe abgewiesen, welche auf die Wasserwerker-Masche gesetzt hatten.

Nach Angaben der Frau hatte es gegen 10 Uhr geklingelt. Ein Mann habe vorgegeben, in den Kellerräumen des Mehrfamilienhauses den Wasserdurchlauf testen zu wollen. Später habe eine von ihm bereits angekündigte zweite männliche Person an ihrer Wohnungstür geklingelt und angegeben, er müsse die Wasserleitung in ihrer Wohnung kontrollieren. Sie habe aber keine der beiden Personen in ihre Wohnung gelassen.

Eine Nahbereichsfahndung der alarmierten Polizei führte nicht auf die Spur der Männer.

Die Beschreibungen der Unbekannten: Einer der beiden Männer ist etwa 35 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur, hat kurze, dunkle Haare, bekleidet mit dunkelblauem Blouson und blauer Jeanshose. Der andere Mann ist etwa 40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur, hat kurze, dunkle Haare, er trug eine Schirmmütze und blaue Kleidung.

Die Polizei Mönchengladbach bittet einerseits um Hinweise auf diese beiden Männer unter der Rufnummer 02161-290 und wiederholt andererseits den Appell, den die Frau in diesem Fall vorbildlich umgesetzt hat: "Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!" (ds)

