Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht in Elze

Hildesheim (ots)

(pie)Am 03.03.2021 zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr kam es in der Conrad-Meichner-Straße in 31008 Elze zu einem Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein bisher unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug einen Zaun. An dem Zaun entsteht ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Elze unter der Telefonnummer: 05068/930 30 zu melden.

