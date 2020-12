Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg vom 11.12.2020

Goslar

Verkehrsunfall

Ein 28jähriger Mann aus Kassel befuhr am Donnerstagabend mit einem Firmenfahrzeug die Landstraße in Harlingerode in Richtung Oker. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Pkw und schob diesen gegen einen davor stehenden Pkw. Anschließend stieß er gegen den vorderen Pkw und schob diesen gegen eine Hauswand. Letztendlich kollidierte der Mann mit einem Straßenbaum. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinfluß stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Eine Blutentnahme wurde bei dem 28jährigen durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Der Gesamtschaden liegt bei geschätzten 31.000 Euro.

i.A. Wagener, POK

