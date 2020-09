Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Totes Lamm auf Weide - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein totes Lamm ist am Sonntagmorgen, 27.09.2020, auf einer Weide in der Hüsinger Straße in Lörrach-Brombach gefunden worden. Das Lamm wies eine Bisswunde auf, auch war der Elektrozaun des Geheges beschädigt. Das Lamm dürfte von einem unbekannten Tier gejagt worden sein, möglicherweise von einem Hund, und verfing sich auf der Flucht im Elektrozaun. Zum Vorfall muss es zwischen 08:30 Uhr und 11:30 Uhr gekommen sein. Das Polizeirevier Lörrach bittet um Zeugenhinweise (Kontakt 07621 176-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell