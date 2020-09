Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Betrunkene Frau beleidigt Polizisten

Freiburg (ots)

Als eine Streife des Polizeireviers Rheinfelden am Samstagabend, gegen 22:50 Uhr, aus dem reviereigenen Hof fuhr, lief zu diesem Zeitpunkt eine Frau auf Höhe des am Polizeirevier befindlichen Gehwegs. Die Frau beleidigte beim Vorbeigehen am Streifenwagen die Polizisten lautstark, so dass sie einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Sie reagierte jedoch nicht auf die Ansprache und versuchte, sich schnellen Schrittes zu entfernen. Nachdem sie eingeholt wurde, verweigerte sie die Angaben ihrer Personalien, weshalb sie zur Dienststelle mitgenommen werden sollte. Hiergegen setzte sie sich körperlich zur Wehr, sperrte sich gegen die Verbringung und beleidigte die Beamten erneut. Da sie sich auch bei der Dienststelle nicht beruhigen ließ musste sie in Gewahrsam genommen werden. Die 34-Jährige stand mit 1,36 Promille unter erheblicher alkoholischer Beeinflussung. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

