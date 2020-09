Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Verkehrsunfallflucht

Bobenheim-Roxheim (ots)

Der 57-jährige geschädigte Autofahrer parkt seinen Pkw, einen grauen VW Passat, am Samstag, (19.09.2020), zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr, auf dem Globus-Parkplatz in Bobenheim-Roxheim. Der Verkehrsunfallverursacher beschädigt den geparkten Pkw beim Parkvorgang in die daneben befindliche Parkbucht und entfernt sich hiernach von der Unfallörtlichkeit ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Aufgrund eines aufmerksamen Zeugen kann der 72-jährige verantwortliche Fahrzeugführer im Nachgang ermittelt werden. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung sowie der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1500,- Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Rückfragen bitte an:

Gefertigt:



S. Müller, PK´in



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)



Telefon: 06233/313-0

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell