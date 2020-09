Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: fehlender Führerschein und Alkohol führen zu folgenschwerem Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Bobenheim-Roxheim (ots)

Ein 17-jähriger Fahrzeugführer mit 1,2 Promille und ohne Führerschein, unterwegs mit dem BMW seines Freundes, welcher selbst mit 1,6 Promille auf dem Beifahrersitz verweilt, landet in den frühen Morgenstunden des 19.09. mitten auf dem Kreisverkehr am Ortseingang in Bobenheim-Roxheim. Dieser war zuvor auf der L523, aus Frankenthal kommend, in Richtung Bobenheim-Roxheim gefahren und hierbei geradewegs auf den Kreisverkehr aufgefahren. Direkte Folge des Unfalls sind ein Sachschaden von ca. 20 000 EUR sowie mehrere leichte Verletzungen der beiden Insassen, weshalb beiden ins ein örtliches Krankenhaus verbracht werden musste. Weiter sieht der Fahrer einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Einfluss von Alkohol, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen. Auch der Beifahrer kommt nicht ungeschoren davon, da er das Fahrzeug nach derzeitigem Ermittlungsstand dem 17-jährigen überlassen hat, obwohl dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der 17-jährige ist wohl gerade dabei einen Führerschein zu erwerben, was sich nunmehr für unbestimmte Zeit erledigt haben dürfte. Der PKW konnte letztlich erst mittels Kran geborgen und abgeschleppt werden.

