Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: gefährlicher Leichtsinn

Frankenthal (ots)

Einen ordentlichen Schreck, sowie eine Beschädigung am Fahrzeug erlitt ein 20-jähriger PKW Fahrer aus Frankenthal, als er am späten Abend des 18.09. mit seinem VW Golf die Hans-Fay-Straße befuhr. Hier wurde er von einem lauten Knall überrascht, welcher, wie sich herausstellte auf einen Feuerwerkskörper, zurückzuführen war. Der besonnenen Reaktion des PKW Fahrers war es wohl zu verdanken, dass es zu keinen weiteren Schäden oder Folgeunfällen kam. Den Ermittlungen nach, wurde der Feuerwerkskörper von einem angrenzenden Balkon auf die Fahrbahn bzw. den PKW geworfen. Der noch zu ermittelnde Verursacher, muss mit einem Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung rechnen.

