Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 15-jähriger mit Ecstasy erwischt

Frankenthal (ots)

Polizei und Ordnungsamt führen am 18.09. gemeinsam Kontrollen am sogenannten Kanalhafen, neben dem Ostbad durch. Hierbei wird auch der kürzlich erst 15 Jahre alt gewordenen Frankenthaler einer Kontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle werden bei diesem zwei XTC-Tabletten, sowie weitere Konsumutensilien und Hinweise auf Marihuana aufgefunden. Der mit 15 Jahren bereits strafmündige Jugendliche, wurde an die, alles andere als begeisterten, Eltern überstellt.

