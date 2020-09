Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - erneute Tuning-Kontrollen im Stadtgebiet (10/0227)

Speyer (ots)

Am 19.09.2020 wurden erneut in den frühen Abendstunden Kontrollen mit der Zielrichtung "aufgemotzte" PKW durchgeführt. Bei einer Kontrolle gegen 23 Uhr konnte ein verbotswidrig veränderter Frontspoiler an einem PKW festgestellt werden. Da hierbei Gefahren bei einem möglichen Aufprall mit Fußgängern entstehen können, bedarf es einer Überprüfung durch einen Sachverständigen. Da sowohl die Prüfung nicht vorlag und dazu noch Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahranfängers festgestellt werden konnten, wurde die Weiterfahrt untersagt und den Betroffenen erwartet nunmehr sowohl ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, als auch mögliche Maßnahmen durch die Führerscheinstelle, da diese bei entsprechenden Vorfällen durch die Polizei in Kenntnis gesetzt werden muss.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass bestimmte Veränderungen am Kraftfahrzeug nicht ohne amtlich Abnahme erfolgen dürfen und jeder Fahrzeugführer hierfür verantwortlich ist, auch wenn die Veränderungen bereits beim Kauf vorhanden waren.

