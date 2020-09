Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verdacht der Brandstiftung

Bild-Infos

Download

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 18.09.20 rückten Feuerwehr und Polizei gegen 16 Uhr zu einem Brand, an einem Baumarkt in den Fuchslöchern Bobenheim-Roxheim aus. Hier konnten mehrere Rollen Dämmmaterial brennend festgestellt und durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden. Im Rahmen weitere Ermittlungen konnten Hinweise auf drei Jugendliche gewonnen werden, welche mit der Inbrandsetzung des Dämmmaterials in Verbindung stehen dürften. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt, dürfte allerdings im 4-stelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen bezüglich der drei Jugendlichen wurden aufgenommen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Frankenthal

Polizeihauptkommissar Tim Seitz

Friedrich-Ebert-Straße 2

67227 Frankenthal

Telefon 06233 313-3103

Telefax 06233 313-3130

pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz

www.twitter.com/Polizei_FT

www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell