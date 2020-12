Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld

Goslar (ots)

Sachbeschädigung an Garage

In Clausthal-Zellerfeld, Fingerhutweg, wurde eine weiß verputzte Wand einer Garage mit schwarzer Farbe besprüht. Es handelt sich hierbei um Schriftzeichen einer bislang unbekannten Sprache. Nach Auskunft des Geschädigten muss die Farbschmiererei zwischen Dienstag, 20.00 Uhr, und Mittwoch, d. 09.12.2020, 12.00 Uhr, geschehen sein.

Ebenfalls von Dienstag auf Mittwoch wurde in Zellerfeld, Schulenberger Landstraße, ein Werbebanner einer Firma mit Farbe beschmiert. Hier ließ sich jedoch die Farbe ohne Beschädigung entfernen.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeidienststelle, Tel.: 05323 / 94110-0

"Unfallflucht"

Auf dem Parkplatz Am Ostbahnhof verursachte am Mittwoch, d. 09.12.2020, gg. 16.30 Uhr, ein rückwärts ausparkensder Pkw Daimler-Chrysler einen Schaden an dem gegenüberliegend parkenden Pkw Hyundai. Nach dem Anstoß stieg die Verursacherin aus,schaute sich beide Fahrzeuge an, stieg wieder in ihren Pkw und fuhr davon. Ein Zeuge des Geschehens konnte dann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und dessen Fahrerin geben, so daß diese "Unfallflucht" aufgeklärt werden konnte und der Besitzer des Pkw Hyundai nicht auf seinem Schaden sitzenbleiben muss. Ein Strafverfahren gegen die Unfallverursacherin wurde eingeleitet. /Krz.

