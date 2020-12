Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: KORREKTUR - Mobil-Toiletten auf Friedhofsgelände beschädigt - KORREKTUR (OTS-Auftrag Nr. 4249926 vom 10.12.2020, 13.51 Uhr)

GoslarGoslar (ots)

Goslar. In der Zeit von Freitag 27.11.20, 15.00 Uhr, bis 30.11.20, 10.15 Uhr, und Mittwoch, 02.12.20, 15.30 Uhr, bis Donnerstag, 03.12.20, 09.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter jeweils eine auf dem Friedhof Hildesheimer Straße aufgestellte mobile Toilettenkabine durch das zur Explosion bringen von Spraydosen. In beiden Fällen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell