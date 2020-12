Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 10.12.20

Goslar (ots)

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

05..12.20, 00.00 h - 09.12.20, 14.00 h, Seesen, B 243 Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Seesen wurde auf der B 243/Höhe Parkplatz Ziegenberg ein Pkw mit 4 Insassen kontrolliert. Dabei wird durch die eingesetzten Polizeibeamten festgestellt, dass der 40jährige Fahrer aus Herten unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Der Konsum wurde eingeräumt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Da im Pkw Betäubungsmittel aufgefunden werden, werden gegen alle 4 Pkw-Insassen Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Einfache Körperverletzung

09.12.20, 17.40 h - 17.45 h, Seesen - Münchehof, Gelände der dortigen Forstschule Fernmündlich zeigt ein 49jähriger Seesener hiesiger Dienststelle an, dass sein 12jähriger Sohn ihm mitgeteilt habe, dass dieser beim Spielen auf dem Gelände der Forstschule in Seesen-Münchehof von einem unbekannten Mann geschlagen worden sei. Der Sohn hatte zuvor mit zwei gleichaltrigen Freunden jüngere Kinder geärgert. Bei dem Täter soll es sich um einen Vater dieser Kinder handeln. Polizeiliche Ermittlungen dauern an. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Warenbetrug, Schadenshöhe 270,- Euro

05.12.20, 16.00 h - 09.12.20, 19.00 h Eine 26jährige Seesenerin zeigt an, dass sie Opfer eines Warenbetruges geworden sei. Sie habe auf einer Internetplattform einen Hairstyler erworben und den o.a. Betrag an die Anbieterin überwiesen, jedoch den angebotenen Hairstyler nie erhalten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Sachschaden in einer Gesamthöhe von 2500,- Euro

09.12.20, 11.20 h, Seesen, Lautenthaler Str. Beim Rückwärtsfahren eines 52jährigen Bad Gandersheimers auf einem Privatgrundstück am o.a. Ort, übersah eine 61jährige Pkw-Fahrerin aus Seesen beim Ausparken den Pkw des Bad Gandersheimers. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

