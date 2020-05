Polizei Paderborn

POL-PB: Hochwertige Geräte aus Baucontainer entwendet

Paderborn (ots)

(mb) An der Straße Wasserburg in Wewer ist am Wochenende in einen Baucontainer eingebrochen worden.

Im Baustellenbereich sind mehrere Büro- und Lagercontainer aufgestellt. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurde das Fenster eines Lagercontainers aufgebrochen. Die Täter drangen ein und entwendeten mehrere Baumaschinen, Lasergeräte und eine Pumpe.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell