Polizei Paderborn

POL-PB: 17-jähriger Kleinkraftradfahrer verletzt

Büren (ots)

(mb) Bei der Kollision mit einem Auto in Ringelstein hat ein 17-jähriger Motorradfahrer am Montag Verletzungen erlitten.

Gegen 16.05 Uhr wollte ein 46-jährige BMW-X5-Fahrerin die L637 (Almetal) vom Parkplatz der Waldschenke überqueren, um in einen gegenüberliegenden Feldweg zu fahren. Dabei achtete sie nicht auf einen 17-jährigen Kleinkraftradfahrer, der mit einer 125er Suzuki in Richtung Alme fuhr. Der Jugendliche bremste und versuchte dem querenden Wagen auszuweichen. Er prallte gegen die Fahrerseite und stürzte. Mit einem Rettungswagen wurde der verletzte 17-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus nach Brilon gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell