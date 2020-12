Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht von 09.12.2020

Goslar

Verkehrsunfallflucht

Langelsheim. Am Mittwoch zwischen 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr streifte ein bisher unbekannter PKW einen in der Lange Straße zum Parken abgestellten Skoda. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Skoda wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Am Fahrzeug des Verursachers wurde ein Außenspiegel beschädigt. Spuren an der Unfallstelle deuten darauf hin, dass sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Renault handelt. Hinweise bitte an die Polizei Langelsheim, Tel. 05326 / 978780

Torsten Schmidt, Polizeioberkommissar

