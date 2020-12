Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Diebstahl einer Geldbörse

GoslarGoslar (ots)

Am Dienstag, zwischen 12.15 und 12.30 Uhr, wurde einer 68-jährigen Frau in einem Geschäft in der Rosentorstraße die Geldbörse entwendet.

Der oder die Täter nutzten einen Moment der Unaufmerksamkeit und gelangten so an Bargeld, Personalausweis, Führerschein und Scheckkarte der Geschädigten.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer (05321) 339-0 entgegen.

Geschäfte und Einkaufsmärkte sind beliebte Orte bei Taschendieben. Dort rücken sie oft unbemerkt an ihre Opfer heran und nutzen jede sich bietende Unaufmerksamkeit aus, um an deren Wertsachen zu gelangen. Ob Handtasche, Kreditkarte, Brieftasche oder Mobiltelefon, in Sekundenschnelle sind die Sachen verschwunden. Dabei gehen die Täter meist gemeinschaftlich vor. Einer stiehlt, während ein anderer ablenkt. Einem dritten wird die Beute übergeben, der damit sofort verschwindet.

Deshalb rät die Polizei:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld zum Einkauf mit, wie sie gerade benötigen

- Bewahren Sie Geld, Scheckkarten oder Ausweispapiere möglichst in geschlossenen Innentaschen ihrer Kleidung auf

- Tragen Sie Taschen mit dem Verschluss zur Körperseite, im Gedränge am besten direkt vor ihrem Bauch

- Werden Sie misstrauisch, wenn Sie angerempelt oder von mehreren Seiten bedrängt werden

- Die PIN niemals in der Geldbörse aufbewahren und schon gar nicht auf der Karte notieren.

- Sollte Ihnen eine Zahlungskarte abhandengekommen sein, lassen Sie diese umgehend über die Telefonnummer 116 116 sperren.

