POL-GS: Pressemeldung des PK Bad Harzburg am 08.12.20

Diebstahl von 5 Rad/Reifen-Kombinationen - In der Zeit vom 03.12.20, 17.30 Uhr bis 04.12.20, 10.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter auf den Außenstellplatz eines Vienenburger Autohauses ein, indem sie den umgrenzenden Zaun aufschnitten. Anschließend wurden an zwei dort geparkten PKW insgesamt fünf Rad/Reifen-Kombinationen demontiert und entwendet. Die Polizei bittet um entsprechende Zeugenhinweise.

Mehrere Pkw-Aufbrüche von Gewerbefahrzeugen

Im Tatzeitraum vom 04.12.2020, 14:00 Uhr bis zum 07.12.2020, 06:00 Uhr, wurden in Vienenburg, Osterwiecker Straße und am Kattenbergskamp jeweils ein Fahrzeug und in Wiedelah auf einem Firmengelände auf der Straße Am Markt 5 Fahrzeuge durch sog. Schlossstechen jeweils an der Fahrzeughecktür durch bisher unbekannte Täter geöffnet. Es wurden gezielt diverse, zum Teil sehr hochwertige, elektrische Werkzeuge entwendet. Die Gesamtschadenssumme dürfte sich im mittleren vierstelligen Bereich befinden. Bei den angegangenen Fahrzeugen handelt es sich ausschließlich um Kleintransporter von Gewerbetreibenden. Zeugen, die Auskunft über verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, wenden sich bitte an das PK Bad Harzburg unter der Rufnummer 05322/9 11 11 0

